"Поставили в положение": у Трампа рассказали о ползающем на коленях Ким Чен Ыне

Юрист из команды президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что глава КНДР "пал на колени", умоляя американского лидера не отменять встречу.

По его словам, это случилось после заявлений президента США об отмене официального визита, пишет The Wall Street Journal.

"Ким снова встал на колени, это именно то положение, в которое мы его хотели поставить", - объяснил юрист.

По его словам, КНДР и США обменялись общими угрозами, но затем Ким Чен Ын якобы бросился умолять о встрече.

"Они заявили, что собираются вступить в ядерную войну с нами, и что собираются победить нас. Мы в ответ заявили, что не собираемся беседовать в таких условиях", — сказал Джулиани.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, на 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР.