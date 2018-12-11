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ПолитикаЭкономика

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''Восхождение в политике'': россиянка раскрыла роль дочери Путина

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Появление младшей дочери президента РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой на телевидении – это очередной этап ее политической карьеры, которая развивается семимильными шагами.

Об это в комментарии OBOZREVATEL заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что восхождение Тихоновой в политике началось уже давно, но проходило скрытно от глаз широкой аудитории.

"Я бы не говорила, что Путин готовит себе приемника в ее лице, просто он хочет застолбить за ней некое место, как можно более серьезное, в тех политических раскладах, которые будут после него. Но борьба за место преемника тоже разворачивается нешуточная, что было видно на съезде "Единой России", – объясняет россиянка.

Екатерина Тихонова

Екатерина Тихонова

Скриншот видео

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Более того, высмеивание возможной политической карьеры Тихоновой может ей даже помочь пробиться куда выше, чем сейчас можно рассчитывать.

"В той ситуации, в которой находится современная Россия, как раз после такого диктатора к власти может прийти тот, над кем больше всего смеются, и вот чем больше смеются, тем больше шансов занять место Путина", – говорит Курносова.

Владимир Путин

Владимир Путин

znaj.ua

"На сегодня у нас самый большой клоун – Дмитрий Медведев (премьер-министр РФ, – Ред.), и соответственно, если до того, как Путин начнет уходить, его никто не потеснит с позиции главного клоуна, сони, ждуна, то шансы есть. И сейчас Тихоновой сложно соревноваться с Медведевым, но вполне возможно, что она сможет его потеснить на этом месте главного шута Кремля", – добавила она.

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Несмотря на то, как будет развиваться политическая карьера младшей дочери президента РФ, по мнению российской оппозиционерки, ее появление в СМИ будет только увеличиваться.

"Пока Путин жив, мы ее точно будем видеть, и не раз сможем насладится ее глупостями в разных видах и формах, пока ситуация в России не изменится", – сказала Курносова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, появление предполагаемой дочери президента России Екатерины Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина готовится заменить его на посту главы государства.

В тоже время ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков считает, что Тихонова появилась в эфире российского телевидения, чтобы "зафиксировать факт", что у нее кроме акробатического рок-н-рола есть другие занятия.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Ольга Курносова
Место
Россия
Тег
Новости России
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andrei andrei
andrei andrei
Не сцыте! Будет Катя президентшей!😁😁😁😁
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
andrei andrei, верный путенский холуек.
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
Ещё она накинет рабам 5 лет до очередной пенсии ))) Что бы наверняка никто из терпил не дожил )))
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