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3 мая • обновлено в 22:15
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Посол Украины в Германии Мельник отказался почтить Вторую мировую из-за России

156.1т
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны совместно с послом России.

Как сообщила пресс-служба МИД, церемония состоялась 2 мая в Берлине.

"Даже в самых кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 тысяч украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", – заявил посол.

Андрей Мельник устроил демарш

Андрей Мельник устроил демарш

По данным газеты Tagesspiegel, несколько недель назад три посла в Германии – Украины, России и Беларуси – получили приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера почтить окончание Второй мировой войны 2 мая возложением венков.

Но церемонию было решено провести не рядом с одним из мемориалов города, а перед жилым домом на улице Шуленбургринг в районе Берлин-Темпельхоф, где в квартире на первом этаже в последние дни войны находился штаб командования 8-й гвардейской армии СССР.

Мельник пояснил, что ценит приглашение главы Берлина, но не может принять его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия не стала приглашать Россию на 75-летие окончания Второй мировой войны, поскольку запланированные мероприятия только для граждан, но в РФ устроили скандал.

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Персона
Андрей Мельник
Место
Германия
Тег
скандалы
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Комментарии на сайте не модерированы
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Дуже правильне рішення нашого посла. Цікаво, а зе схвалив такі дії?
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3
4
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Вот критин
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4
6
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Smallwille JorEl, так це ж ти, не впізнав себе?
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2
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . это показуха для л е к т о р а л ь н о й гопоты . . . на самом деле между клоун и Путляра обмениваются подарками . . . что подарил Путляра - клоун скрывает . . . а вот подарок клоуна. . . https://www.obozrevatel.com/economics/zelenskij-podaril-putinu-20-mlrd-ukraina-posle-gazovyih-peregovorov-nachala-proschat-vse-iski-v-kremle-likuyut.htm?utm_source=self_promo
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