Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны совместно с послом России.

Как сообщила пресс-служба МИД, церемония состоялась 2 мая в Берлине.

"Даже в самых кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 тысяч украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", – заявил посол.

Андрей Мельник устроил демарш

По данным газеты Tagesspiegel, несколько недель назад три посла в Германии – Украины, России и Беларуси – получили приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера почтить окончание Второй мировой войны 2 мая возложением венков.

Но церемонию было решено провести не рядом с одним из мемориалов города, а перед жилым домом на улице Шуленбургринг в районе Берлин-Темпельхоф, где в квартире на первом этаже в последние дни войны находился штаб командования 8-й гвардейской армии СССР.

Мельник пояснил, что ценит приглашение главы Берлина, но не может принять его.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия не стала приглашать Россию на 75-летие окончания Второй мировой войны, поскольку запланированные мероприятия только для граждан, но в РФ устроили скандал.

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