Поражены 25 объектов: Израиль мощно ударил по сектору Газа

Армия обороны Израиля 30 мая провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter. Также приведены подробности мощного удара.

"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что всего за 29 мая со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и снарядов.

70 rockets and mortars were fired at #Israel by terrorist organizations in the Gaza Strip over the course of today. Several of the rockets found to have been manufactured in #Iran. https://t.co/8jEl4JxKIX pic.twitter.com/9HFtGY6Ghe