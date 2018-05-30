Поражены 25 объектов: Израиль мощно ударил по сектору Газа

Армия обороны Израиля 30 мая провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter. Также приведены подробности мощного удара.
"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сказано в сообщении.
Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
Также стало известно, что всего за 29 мая со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и снарядов.
70 rockets and mortars were fired at #Israel by terrorist organizations in the Gaza Strip over the course of today. Several of the rockets found to have been manufactured in #Iran. https://t.co/8jEl4JxKIX pic.twitter.com/9HFtGY6Ghe— Adam Milstein (@AdamMilstein) 29 мая 2018 г.
Как также стало известно, Палестина подаст иск в Международный суд ООН против решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.
Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.
В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.