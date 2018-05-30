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Поражены 25 объектов: Израиль мощно ударил по сектору Газа

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Армия обороны Израиля 30 мая провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter. Также приведены подробности мощного удара.

"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сказано в сообщении.

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Также стало известно, что всего за 29 мая со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и снарядов.

Как также стало известно, Палестина подаст иск в Международный суд ООН против решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.

В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.

Место
Израиль
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