Поражены 25 объектов: Израиль мощно ударил по сектору Газа

Армия обороны Израиля 30 мая провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Twitter. Также приведены подробности мощного удара.

"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сказано в сообщении.

Новости В Израиле заявили о новой атаке из сектора Газа

Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.

Также стало известно, что всего за 29 мая со стороны сектора Газа по Израилю были выпущены около 70 ракет и снарядов.

70 rockets and mortars were fired at #Israel by terrorist organizations in the Gaza Strip over the course of today. Several of the rockets found to have been manufactured in #Iran. https://t.co/8jEl4JxKIX pic.twitter.com/9HFtGY6Ghe — Adam Milstein (@AdamMilstein) 29 мая 2018 г.

Как также стало известно, Палестина подаст иск в Международный суд ООН против решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.

В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.