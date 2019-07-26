Поплатилась за Украину: Россию показательно "обломали" в Европе

Румыния заблокировала поставку Сербии российских танков и БТР из-за антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом в ответ на агрессию Кремля в Украине.

Об этом со ссылкой на МИД Румынии сообщает ТАСС.

Отмечается, что власти страны отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями – танками Т-72Б3 и бронемашинами БДРМ-2. По данным румынского телеканала Digi 24, 60 единиц техники было конфисковано.

В ЕС задержали российские танки

"Для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных материалов (согласно закону, лицензия может быть выдана только румынскому оператору) необходимо выполнение ряда условий", – рассказали в румынском МИД.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что одно из них состоит в том, что румынские операторы предоставляют услуги на основе транзитной лицензии, которая запрещает им прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из РФ или предназначаться для использования в РФ.

Это исходит из решения 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом действий РФ по дестабилизации положения в Украине.

"Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями", – резюмировали в МИД Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины

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