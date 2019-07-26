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Поплатилась за Украину: Россию показательно "обломали" в Европе

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Румыния заблокировала поставку Сербии российских танков и БТР из-за антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом в ответ на агрессию Кремля в Украине.

Об этом со ссылкой на МИД Румынии сообщает ТАСС.

Отмечается, что власти страны отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями – танками Т-72Б3 и бронемашинами БДРМ-2. По данным румынского телеканала Digi 24, 60 единиц техники было конфисковано.

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"Для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных материалов (согласно закону, лицензия может быть выдана только румынскому оператору) необходимо выполнение ряда условий", – рассказали в румынском МИД.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что одно из них состоит в том, что румынские операторы предоставляют услуги на основе транзитной лицензии, которая запрещает им прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из РФ или предназначаться для использования в РФ.

Это исходит из решения 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом действий РФ по дестабилизации положения в Украине.

"Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями", – резюмировали в МИД Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины

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Тема
Санкции против России
Место
Румыния
Теги
санкции Россия Новости России Европейский Союз
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Я че хочу сказать, когда полетите бомбить Украину ,за танкер, что бы дважды не взлетать, бомбаните ещё и Румынию ))))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Злопыхатель Вежливый, а зачем вас бомбить? Достаточно мурыжить ваши суда в керчинском проливе ,причём на основании международного права и ,вы танкер сами отдадите ! С Румынией то же самое свой товар в юго- восточную Азию они могут возить и через великий украинский шёлковый путь!
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Злопыхатель Вежливый, заеб...тесь пыль глотать!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Знатная перемога... ))) Х0хлы, вы больны.
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Кор Павел
Кор Павел
Цыгане залупились, интересно с чей это подачи?
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4
2 из 3 ответов | показать все
Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Lavrynenko Yurii, Да, нет больше Великого расширителя украинских земель
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0
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
hunt andres, как на тебя Сталина.
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