Попали в детсад: сектор Газа выпустил по Израилю 27 ракет

По нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. По словам военных, большинство из ракет удалось перехватить системам ПВО.

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев.

Moments ago, sirens were heard in the Eshkol Regional Council, Sha'ar HaNegev Regional Council and Sdot Negev Regional Council. The details are being looked into

Как уточнил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в Twitter, один минометный снаряд, выпущенный палестинскими боевиками, упал на территории израильского детского сада, где в это время не было воспитанников.

The shooting of rockets this morning from #Gaza, one of them landing in the yard of an empty kindergarten (!), demonstrates the grave danger #Hamas represents to Israeli civilians. No country would or should accept such threats to its civilian population. Neither do we .