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Попали в детсад: сектор Газа выпустил по Израилю 27 ракет

18.8тЧитать новость на украинском

По нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. По словам военных, большинство из ракет удалось перехватить системам ПВО.

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев.

Как уточнил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в Twitter, один минометный снаряд, выпущенный палестинскими боевиками, упал на территории израильского детского сада, где в это время не было воспитанников.

News_Executive

News_Executive

Позже появились данные о прилете еще двух ракет. Таким образом, их общее количество составило - 27.

Тем временем, стало известно, что Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии.

"Со слов высокопоставленного политического источника, достигнуты договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы. Они предусматривают, что армия (президента Сирии Башара) Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и (ливанского движения) "Хезболлах", — говорится в сообщении Второго канала (Израиль).

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль начал строить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Ранее на границе Израиля с сектором Газа возобновились бои, появилась информация о погибшем.

В то же время Израилю предрекли войну на другом фронте.

Место
Израиль
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