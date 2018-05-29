Попали в детсад: сектор Газа выпустил по Израилю 27 ракет

По нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. По словам военных, большинство из ракет удалось перехватить системам ПВО.

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, в региональных советах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев.

Moments ago, sirens were heard in the Eshkol Regional Council, Sha'ar HaNegev Regional Council and Sdot Negev Regional Council. The details are being looked into — IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.

Как уточнил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в Twitter, один минометный снаряд, выпущенный палестинскими боевиками, упал на территории израильского детского сада, где в это время не было воспитанников.

The shooting of rockets this morning from #Gaza, one of them landing in the yard of an empty kindergarten (!), demonstrates the grave danger #Hamas represents to Israeli civilians. No country would or should accept such threats to its civilian population. Neither do we . — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 29 мая 2018 г.

News_Executive

News_Executive

Photos showing proximity & damage from mortar fired from Gaza into Israel landing at kindergarten half an hour before children were set to arrive. pic.twitter.com/zdHCUe68Wf — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 29 мая 2018 г.

Позже появились данные о прилете еще двух ракет. Таким образом, их общее количество составило - 27.

WATCH: Iron dome interception system in action moments after at least 25 mortars were fired from Gaza. pic.twitter.com/Vqlt3MVIQt — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 29 мая 2018 г.

Тем временем, стало известно, что Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии.

"Со слов высокопоставленного политического источника, достигнуты договоренности между Израилем и Россией в отношении северной границы. Они предусматривают, что армия (президента Сирии Башара) Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и (ливанского движения) "Хезболлах", — говорится в сообщении Второго канала (Израиль).

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль начал строить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Ранее на границе Израиля с сектором Газа возобновились бои, появилась информация о погибшем.

В то же время Израилю предрекли войну на другом фронте.