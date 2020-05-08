Главная Новости
8 мая • обновлено в 17:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Помогает выжить: итальянские врачи нашли перспективное лекарство от тяжелой формы COVID-19

929
Читать материал на украинском

Препарат анакинра, который используют для лечения артрита, может быть полезным для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, ученые из итальянской больницы Сан-Раффаэле провели короткое исследование на 45 пациентах, в результате которого установили, что анакинра может ослабить цитокиновый шторм (реакция на вирус, во время которой иммунная система уничтожает сама себя).

Исследование проводили 21 день. 29 пациентам, подключенным к ИВЛ, давали гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир, а также анакинру, которую вводят внутривенно. Еще 16 человек получали стандартную медицинскую помощь без этих препаратов.

В итоге у 72% из 29 человек улучшилось состояние дыхательной системы и уменьшение признаков цитокинового шторма. 56% пациентов выжили именно благодаря этим препаратам.

Итальянские врачи нашли перспективное лекарство от тяжелой формы COVID-19

Итальянские врачи нашли перспективное лекарство от тяжелой формы COVID-19

"Наше исследование является первым, которое предполагает, что высокая доза анакинры от артрита может блокировать чрезмерную реакцию иммунной системы, вызванную COVID-19", – сказал доктор Гило Кавалли, специалист по внутренним болезням в Сан-Раффаэле.

Как исследователи из больницы, так и независимые эксперты отмечают, что результаты выглядят перспективными, однако, необходимо провести полноценное исследование, чтобы убедиться в работоспособности препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии дали разрешение на использование экспериментального противовирусного препарата Remdesivir, разработанного в США, для лечения COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
лекарства вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 271 тысяча.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • В Бразилии вычислили главный способ передачи COVID-19 по миру.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не на уханьском рынке.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги