Померещились нацисты: профессор из Венгрии "блеснул" на росТВ фейком об Украине

Профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, историк Тамаш Краус выступил со скандальной речью на российском телевидении, в которой заявил, что не считает Украину государством, а лишь "нацистским проектом" Запада (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он дал понять, что не воспринимает украинцев отдельным народом и тем более не относится серьезно к украинскому языку. Провокационное заявление венгра прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Украина — это неуспешный проект Запада. Там политика абсолютно ложная, пронацистская. Они думают, что (живут. — Ред.) в однонациональном государстве. Этот этнонационалистический режим хочет ограничить использование родного языка всех национальностей Украины. Кроме так называемых украинцев, которые говорят только по-украински или хотят только по-украински говорить. Потому что это идеологический бетон этого нового государства", — нагло высказался Краус, подыгрывая риторике Москвы и Будапешта, которые необоснованно жалуются на притеснения нацменьшинств в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии для российских пропагандистов заявил, что Украина якобы ведет политику ущемления венгров, нарушая международное право и демонстрируя свою ненависть к ним. Позднее он добавил, что его страна восприняла закон Украины об образовании, как нож в спину от старых друзей.