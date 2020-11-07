Полячки бросились делать аборты в Украине, потому что "дешево и близко"

После фактического запрета абортов в Польше еще больше польских женщин будут приезжать прерывать беременность в Украине.

Как пишет "ВВС Украина", гинеколог Татьяна Грушецкая, которая работает во львовской клинике уже 12 лет, рассказала, что ожидает роста медицинского туризма из Польши.

"Женщины будут приезжать к нам, ведь прервать беременность иностранной гражданке можно даже в государственной украинской клинике. Платишь деньги в кассу – и делаешь", – отметила она.

Полька Ада (имя изменено), которая забеременела в 19 лет, призналась, что не была готова к рождению ребенка ни морально, ни финансово, ни физически. Выход был один – делать аборт.

Но учитывая политику Польши в этом вопросе, сделать его в своем городе она не могла. Только потому, говорит девушка, пришлось рассказать обо всем родителям.

"Если бы я могла сделать его в Кракове, сделала бы и без их согласия. У меня были собственные сбережения, парень помог деньгами. А так – пришлось все выложить", – вспоминает она.

Родители, говорит Ада, были не в восторге от ситуации, но трезво все восприняли. Самым оптимальным вариантом для семьи была Украина, ведь это близко и дешевле, чем в соседней Германии, где за прерывание беременности придется заплатить до тысячи евро. Поэтому в день, когда Ада все рассказала родителям, она обзвонила несколько частных клиник во Львове и приобрела билет на ближайший рейс через несколько дней.

Врач, которая вела Аду в Украине, была вежливой и доброжелательной. Она не расспрашивала, как так случилось, что девушка забеременела, не предлагала подождать, изменить свое мнение.

"Меня довольно формально предупредили, что после операции возможны боли, кровотечение, поэтому следует пропить таблетки и полежать несколько дней. Никаких "страшилок" о том, что я больше не смогу иметь детей, не было. Она вообще делала все довольно механически. Было видно, что мой случай не первый. И это успокаивало", – говорит Ада.

Операцию, по словам девушки, проводили под местной анестезией. Аборт сделали буквально за полчаса.

Все процедуры – УЗИ до операции, после, сам аборт и медикаменты – обошлись Аде ориентировочно в 3 тысячи гривен.

"Я рада, что в Украине можно сделать аборт, когда ты чувствуешь, что просто не можешь родить. По любым причинам: финансовым, психологическим, из-за плохого здоровья или риска получить ребенка с серьезными проблемами. Женщины не должны страдать из-за того, что только они могут рожать", – уверена девушка.

Четкой статистики, сколько именно полячек делают аборты в Украине, нет. Но о наличии такого явления как "аборт-туризм" пишут как польские, так и украинские СМИ.

Статистика Google показывает, как сразу после решения Конституционного суда Польше выросло количество поисковых запросов об абортах в Украине.

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