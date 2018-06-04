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"Получишь в морду!" Беглый экс-нардеп сцепился с украинцем на росТВ

2.2тЧитать новость на украинском

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, устроил перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым в процессе спора о предотвращенном убийстве Аркадия Бабченко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, он пригрозил своему оппоненту рукоприкладством из-за жесткого ответа на оскорбления журналиста. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что Марков назвал Бабченко "пренеприятнейшим типом" и необоснованно обвинил его в продажности.

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"Это проститутка, которой все равно, где, что и как. Ему эта Украина точно так же, как и его родина Россия. Вот человеку плевать на все! Дайте ему английский паспорт — он завтра переедет в Англию жить. Вот таких вот уродов сейчас в Украине пруд пруди!" — выругался коллаборант.

В ответ на это Вакаров спросил у него, не пересказывает ли экс-парламентарий-беглец собственную автобиографию, чем вызвал у последнего приступ гнева.

"Вася, ты переходишь на личные оскорбления?! Можно и в морду за это получить!" — фамильярно и угрожающе возмутился Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный экс-нардеп осквернил память Героев Майдана, цинично пошутив, что Украине следует создать вместо Небесной Сотни кремлевскую сотню.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Игорь МарковАркадий Бабченко
Место
Россия
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