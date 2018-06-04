"Получишь в морду!" Беглый экс-нардеп сцепился с украинцем на росТВ

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, устроил перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым в процессе спора о предотвращенном убийстве Аркадия Бабченко (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, он пригрозил своему оппоненту рукоприкладством из-за жесткого ответа на оскорбления журналиста. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что Марков назвал Бабченко "пренеприятнейшим типом" и необоснованно обвинил его в продажности.

"Это проститутка, которой все равно, где, что и как. Ему эта Украина точно так же, как и его родина Россия. Вот человеку плевать на все! Дайте ему английский паспорт — он завтра переедет в Англию жить. Вот таких вот уродов сейчас в Украине пруд пруди!" — выругался коллаборант.

В ответ на это Вакаров спросил у него, не пересказывает ли экс-парламентарий-беглец собственную автобиографию, чем вызвал у последнего приступ гнева.

"Вася, ты переходишь на личные оскорбления?! Можно и в морду за это получить!" — фамильярно и угрожающе возмутился Марков.

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