Польша заподозрила Россию в кибератаке на военную систему

Представители правительства Польши обвинили Россию в проведении "сложной дезинформационной операции", которая была направлена ​​на ослабление польско-американских отношений.

Прямых доказательств причастности РФ пока нет, но пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что недавняя атака имеет очень много общего с аналогичными, организованными подконтрольными Кремлю российскими хакерами, передает AP.

"Польша уже долгие годы является объектом российской пропаганды. В последние годы такого роды атаки происходят все чаще", – отметил Жарин.

В своем Twitter он уточнил, что объектом атаки стал Института военных исследований в Варшаве, которая готовит лидеров Вооруженных сил Польши. По его словам, хакеры опубликовали на сайте академии письмо от имени ректора, в котором польских военных призывали бороться с "американской оккупацией".

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Текст письма опубликовали многие польские СМИ, в том числе один пропагандистский.

"Содержание письма соответствовало главным нарративам, которые российская пропаганда регулярно озвучивает в адрес Польши и США", – добавил пресс-секретарь.

Власти Польши считают, что целью атаки является распространение информационного хаоса, подрывание морального дух польских солдат и разжигание антиамериканских настроений в польском обществе.

Российские чиновники никаких комментариев по инциденту не дали. Стоит отметить, что российское правительство в прошлом категорически отрицало причастность к дезинформационным кампаниям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, продлил на год действие санкций по отношению к России из-за кибератаки против Штатов.

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