Польша усилила карантин из-за вспышки коронавируса: что под запретом

В Польше правительство усилило карантин в связи с резким увеличением количества зараженных коронавирусом в течение последних нескольких дней.

Об этом 29 сентября заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и главный санитарный инспектор Польши Вальдемар Краска, передает "Укринформ".

Ограничения касаются массовых собраний. В так называемых "зеленых" зонах карантина количество участников массовых мероприятий и свадебных церемоний уменьшили со 150 до 100, в "желтых" зонах – со 100 до 75, а в "красных" – с 75 до 50.

В "красных" зонах также ввели запрет на функционирование ресторанов и пабов после 22 часов. В "желтых" зонах ввели обязательное ношение масок на улице.

За последние сутки в Польше коронавирусную болезнь подтвердили у 1326 человек, 36 человек умерли. Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии возросло до 89,9 тысячи человек, более 2,4 тысячи человек умерли. По состоянию на 30 сентября в Польше вылечились уже более 68,5 тысячи человек, инфицированных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, реальное количество умерших от коронавирусной инфекции, скорее всего, выше, чем в официальных данных, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.