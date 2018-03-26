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Польша создаст госагентство по делам украинцев

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Власти Польши намерены создать государственное агентство для украинских мигрантов, которое занималось бы защитой их трудовых прав.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работников, однако эти две группы никак не связаны между собой.

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"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии ", - говорит замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса.

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Как сообщал "Обозреватель", заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

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Тема
Украина - Польша
Место
Польша
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