Польша создаст госагентство по делам украинцев

Власти Польши намерены создать государственное агентство для украинских мигрантов, которое занималось бы защитой их трудовых прав.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работников, однако эти две группы никак не связаны между собой.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии ", - говорит замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса.

Как сообщал "Обозреватель", заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.