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22 января • обновлено в 07:22
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Польша резко обратилась к Путину из-за наглой лжи

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Польша обратилась с требованием рассказать правду о холокосте к президенту России Владимиру Путину.

Заявление сделал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, передает The Times of Israel. Он подчеркнул, что Путин несправедливо записал Польшу в список стран, виновных в начале Второй мировой войны.

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Заявление российского лидера в Польше назвали ложью. Шинковский показал военные документы, где правительство страны призывает союзников спасти евреев.

Польша также предупредила Путина о невозможности "использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей".

Польша резко обратилась к Путину из-за наглой лжи

Польша резко обратилась к Путину из-за наглой лжи

regnum.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

  • Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

  • В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

  • Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

  • В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

  • Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Польша
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