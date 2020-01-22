Польша обратилась с требованием рассказать правду о холокосте к президенту России Владимиру Путину.
Заявление сделал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, передает The Times of Israel. Он подчеркнул, что Путин несправедливо записал Польшу в список стран, виновных в начале Второй мировой войны.
Заявление российского лидера в Польше назвали ложью. Шинковский показал военные документы, где правительство страны призывает союзников спасти евреев.
Польша также предупредила Путина о невозможности "использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей".
Польша резко обратилась к Путину из-за наглой лжи
regnum.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.
МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".
Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.
В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.
Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.
В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".
Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.
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