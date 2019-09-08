Польша резко изменила риторику по России после обмена пленными с Киевом

Польше следует начать выстраивать диалог с Россией, ведь, из-за плохих отношений между странами, российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская.

Данное заявление сделал польский журналист Лукаш Гадзала после обмена пленными Москвы с Киевом. Он написал об этом в своей статье, опубликованной в Rzeczpospolita.

"Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них", — написал он.

Польша резко изменила риторику по России gopl.by

Представитель СМИ подчеркнул, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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