Польша продлила контроль на границах: названа новая дата открытия

Польша еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами Европейского союза – Германией, Литвой, Чехией и Словакией – до 12 июня из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, передает RMF24. Пересечение границы сейчас возможен лишь в определенных пунктах.

"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно восстановлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу... Этим распоряжением Польша продлевает контроль на 30 дней – до 12 июня этого года", – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Ранее Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его – сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз – до 12 июня.

Кроме того, правительство Польши с 18 мая возобновило работу салонов красоты и парикмахерских, частично откроются и рестораны. Также будут изменены правила движения общественного транспорта. Лимит пассажиров будет увеличен.

За последние сутки, 12 апреля, в Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало наибольшим количеством новых заражений с начала эпидемии. Большинство из них, 492, зарегистрированы в Силезии.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 17 062 подтвержденных случаев коронавируса. 847 больных умерли, выздоровели – более 6400.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша может оказаться в крайне затруднительном положении из-за зависимости от трудовых мигрантов из Украины. Ведь большинство в этом году в связи с пандемией коронавируса не смогут приехать туда на сезонные заработки.

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