Польша отменяется? Всплыли подробности о встрече Зеленского с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом состоится с 24 по 28 сентября.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Апостроф". Так, главы государств якобы проведут встречу в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в это время в Нью-Йорке.

"Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН", – рассказал источник.

Зеленский и Трамп

Отмечается, что подготовка уже началась и обе стороны выразили заинтересованность во встрече, которая запланирована на сентябрь.

Источник также рассказал о главных темах, которые собираются обсудить Зеленский и Трамп. Это, в первую очередь, продолжение американской военной и экономической поддержки Украины и согласование позиций Украины и США вокруг проблемы налаживания европейско-российских отношений.

В частности, президент Украины должен обсудить с американским коллегой поставки оружия США в Украину и расширение военного аспекта взаимоотношений, а также проблему с российским "Северным потоком-2", которую он намерен переложить на Трампа.

Генассамблея ООН Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше заявили, что Зеленский может встретиться с Трампом 31 августа в рамках церемоний, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

Сам Зеленский заявил, что планирует встречу с американским президентом в сентябре.

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