Польша открыла свои границы, но не для Украины

Польша 13 июня открыла свои границы со всеми соседними странами Европейского союза после трех месяцев ограничений на въезд для иностранцев.

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Теперь туристы имеют право свободно въезжать, выезжать и проезжать транзитом через Польшу без обязательного прохождения карантина, сообщает местное издание tvn24.

Польша открыла границы

При этом внешние границы остаются закрытыми. Пограничный контроль сохраняется с Украиной, Беларусью и Калининградской областью России. Работникам из этих стран также не нужно проходить карантин.

Граждане Украины, Беларуси и России имеют право на въезд в Польшу, если состоят в браке с гражданами Польши, являются детьми польских граждан или имеют разрешение на работу в стране.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Египте, который объявил об открытии границ для туристов, зафиксировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией за сутки.

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