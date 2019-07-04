В Польше начали поиски свидетелей и потерпевших от "геноцида", который якобы осуществили против поляков члены ОУН-УПА и другие соучастники в 1939-1945 годах.

Соответствующее объявление Института Национальной Памяти появилось на сайте посольства Республики Польша в Киеве.

Так, в заявлении сказано, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа разыскивает тех, кому известно что-либо о "совершении убийств нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности".

Польша объявила о розыске свидетелей "геноцида ОУН-УПА"

Кроме того, речь идет также о физическом и психическом издевательстве над представителями вышеназванной национальной группы, уничтожении или хищении их имущества, а также применении "других репрессий и нечеловеческих поступков ради создания условий жизни, которые несли угрозу их биологического истребления, или заставляли покидать свои дома и убегать с территории Волынского воеводства".

Польша призвала всех, кто имеет документальные подтверждения указанных действий, а также подтверждающие фотоматериалы, связаться с комиссией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее граждан Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, начали спрашивать об их отношении к Украинской повстанческой армии и к лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.

Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты". Орган рассмотрел решение Конституционного суда от 17 января 2019 относительно закона о ИНП. Тогда суд решил, что положение в части о преступлениях украинских националистов не соответствуют Конституции.

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