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Польша изменила правила пересечения границы для украинцев на время карантина

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
1,5 т.
Польша отменила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины

Польша отменила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины. pixabay.com

Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.

Как сообщается на официальном сайте посольства Украины в Польше, пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине.

Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лица, получающие образование в Польше, работники дипломатических и консульских учреждений.

Список категорий граждан Украины, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с 3 августа.

В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши; имеют Карту поляка; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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