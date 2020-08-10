Польша изменила правила пересечения границы для украинцев на время карантина

Польша отменила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины. pixabay.com
Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.
Как сообщается на официальном сайте посольства Украины в Польше, пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине.
Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лица, получающие образование в Польше, работники дипломатических и консульских учреждений.
Список категорий граждан Украины, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с 3 августа.
В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши; имеют Карту поляка; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и тому подобное.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.
Однако уже 3 июля Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины, и вернула для них карантин.