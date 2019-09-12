Полный провал! США высмеяли хваленые ракеты Путина

В России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник".

Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом, передает CNBC.

"Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее", – говорится в публикации.

По данным американской разведки, испытания проводились с 2017 года. Дольше всего российский "Беревестник" продержался в воздухе не более двух минут. Самый короткий полет составил четыре секунды.

Отмечается, что Россия намерена ускорить разработку нового вооружения, чтобы ракеты поступили на вооружение к 2025 году.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, испытания ракеты с ядерной установкой "Буревестник" связывают со взрывом на полигоне под Архангельском (Россия) Предполагалось, что ракета могла бы стать предметом гордости российского ВПК.

При этом эксперты из США заявили, что Россия не располагает деньгами и техническими средствами, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие сложные проекты до конца.

Напомним, что впервые об этом оружии сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Путем открытого голосования на сайте Минобороны было выбрано название "Буревестник".

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