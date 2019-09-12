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12 сентября • обновлено в 07:00
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Полный провал! США высмеяли хваленые ракеты Путина

1.8т Читать материал на украинском

В России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник".

Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом, передает CNBC.

"Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее", – говорится в публикации.

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По данным американской разведки, испытания проводились с 2017 года. Дольше всего российский "Беревестник" продержался в воздухе не более двух минут. Самый короткий полет составил четыре секунды.

Отмечается, что Россия намерена ускорить разработку нового вооружения, чтобы ракеты поступили на вооружение к 2025 году.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, испытания ракеты с ядерной установкой "Буревестник" связывают со взрывом на полигоне под Архангельском (Россия) Предполагалось, что ракета могла бы стать предметом гордости российского ВПК.

При этом эксперты из США заявили, что Россия не располагает деньгами и техническими средствами, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие сложные проекты до конца.

Напомним, что впервые об этом оружии сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Путем открытого голосования на сайте Минобороны было выбрано название "Буревестник".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
ракеты
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филипп филипыч
филипп филипыч
несмотря на неудачу российская ракета будет готова готова через 6 лет. высмеяли так высмеяли))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Так высмеяли, что аж шаровары обосрали.
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Waix Alex
Waix Alex
Лапотники загоняют свою страну в коллапс. Повторение истории с развалом СССР
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