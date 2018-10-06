''Полезно для детей'': Лукашенко признался о насилии в семье

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником физических наказаний детей, однако "хороший ремень иногда полезен для ребенка".

Так Лукашенко прокомментировал законопроект о противодействии домашнему насилию, сообщает пресс-служба главы Беларуси. После этого он добавил: "Не для всех, конечно".

По словам Лукашенко, его старший сын Виктор "часто от него получал".

Александр Лукашенко и его сын Николай

Виктор Лукашенко

"Средний, Дима, уже видел, как Вити доставалось, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал", - поделился политик опытом своей семьи.

"Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модные формулировки на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них перенимаем какие-то нормы поведения в семье", - добавил он.

Законопроект о противодействии домашнему насилию разрабатывало Министерство внутренних дел. Лукашенко считает, что им должны заниматься представители органов власти на местах, общественные организации и Администрация президента.

"Все эти глупости взятые прежде всего с Запада. Вы можете не волноваться, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций, и нашего жизненного опыта", - сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко экстренно отдал приказ укрепить границу с Украиной.