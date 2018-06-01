Покушение на Бабченко: на росТВ придумали две бредовые версии

Сбежавшая в Россию из Львова журналистка Елена Бойко озвучила две фейковых версии покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, которые оправдывают Россию и перекладывают всю ответственность на Украину (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пособница оккупантов считает, что в устранении Бабченко были заинтересованы участники АТО, а также Служба безопасности. Свои бредовые домыслы она озвучила в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

Согласно первой версии коллаборантки, журналист активно собирал в последнее время крупные суммы денег, в том числе из-за границы, для помощи семьям погибших участников АТО, а также тех бойцов, которые получили ранения, однако впоследствии якобы присвоил их себе и военные решили ему отомстить.

"То есть планы отбить этому голову за украденные деньги были. Но в это время бывший военный корреспондент на самом деле раскопал схему о торговле оружием из Вооруженных сил в "Л/ДНР" под крышей СБУ. И по этому поводу у него действительно были данные об этом. И действительно его уже и за это хотели мочкануть", — высказалсь перебежчица, пытаясь убедить студию в том, что ее домыслы являются достоверным объяснением предотвращенной попытки убийства Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за покушением на Бабченко стоит Вячеслав Пивоварник, который "в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".