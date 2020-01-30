"Это циничная игра!" Россию взбесили новые санкции Запада из-за Крыма

В Москве заявили, что попытки сакционного давления США и Канады на Россию выглядят все более нелепо.

Кроме того, это не сможет остановить железнодорожное сообщение между аннексированным Крымом и территорией РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки. Инициаторы лишь выставляют напоказ собственное бессилие", – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ТАСС

Она добавила, что в России считают Оттаву послушным старшим братом Вашингтона, который исполняет роль запевалы.

"Видимо, там никак не могут признать объективную реальность, а именно то, что по итогам свободного волеизъявления Крым и Севастополь почти шесть лет назад вернулись в состав России", – заявила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что США и Канада, котрые называют себя демократиями, почему-то упорно отказывают в праве на демократический выбор жителям "российского Крыма".

"Кстати говоря, такие санкции, давление, политические оценки, какие-то там бесконечные форумы, обвинения, вот это все было очень бы востребованным и необходимо в тот момент, когда жители Крыма пытались провести референдум, а им на протяжении многих лет это сделать центральные власти не давали. Где были санкции, где были доклады, где была правозащитная деятельность? Все это, конечно, такая циничная игра", – сказала Захарова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что государственная дума осудила решение Министерства финансов Соединенных Штатов расширить список санкций в отношении России за железнодорожные перевозки в оккупированный Крым.

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