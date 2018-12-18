''Пойду в АТО на Донбасс'': россиянин довел пропагандистов Путина до истерики

Российский политолог, доктор исторических наук Александр Сытин вывел из себя кремлевских пропагандистов своей жесткой позицией по Донбассу.

Он заявил, что в случае полномасштабной войны России против Украины готов пойти воевать за ВСУ и высмеял ложь рупоров путинского режима о том, что террористические "Л/ДНР" якобы населяют только мирные старики и шахтеры. Грандиозный скандал после его яркой речи вспыхнул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бурная дискуссия в студии началась после того, как Сытин предложил свой вариант решения проблемы войны на востоке Украины.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Я давно предлагаю уничтожить эту раковую опухоль между Россией и Украиной. Я это называю словом демилитаризовать Донбасс, ввести туда миротворческие силы и провести там выборы", — сказал он.

Его категоричная позиция возмутила скандальную пропагандистку Ольгу Скабееву, и она набросилась на него с вопросом о том, куда он предлагает деть местное население временно оккупированных территорий.

"Открыть им гуманитарные коридоры, и пусть они все идут в Россию", — пресек выкрики ведущей Сытин. Это еще больше разозлило Скабееву, и она продолжила свой неискренний спич.

"А если они там жить хотят, они там родились, они умереть там хотели бы, только в мирных обстоятельствах?!" — спросила у оппонента пропагандистка.

"Если они там хотели бы умереть, значит, они там и умрут", — с сарказмом парировал историк, намекая на отсутствие какого-либо будущего у террористических "Л/ДНР".

Александр Сытин "Викизнание"

Такой ответ задел за живое украинского коллаборациониста, социолога-перебежчика Евгения Копатько, и он также начал бурно возмущаться из-за слов Сытина.

"Какие коридоры?! Со своей земли уходить?! Сволочь ты! Мои земляки будут со своей земли уходить?! Скорее ты уйдешь!" — кричал разгневанный пропагандист, активно поддерживающий террористов на Донбассе.

Однако его бурная реакция вызвала у Сытина лишь ухмылку, и он предложил собеседнику идти и воевать за то, что он так яро отстаивает.

"Ты хотел туда воевать идти, ты сам это говорил! Что ты был бы помоложе, пошел в АТО. Вот вам, пожалуйста, герой АТО! И ты сидишь рассуждаешь о моих земляках, скотина?!" — взбесился в ответ Копатько.

Сытин, в свою очередь, отметил, что не исключает участия в войне на стороне Украины в случае полномасштабного наступления России.

Такой ответ не понравился ведущему передачи Евгению Попову, и он лицемерно обвинил Сытина в готовности убивать "старушек и шахтеров".

"Вы всех выгнали уже оттуда! Потому что там не могут люди уже жить! Там пять лет война идет, которую такие, как вы, развязали! Вы понимаете ,почему Донбасс не сдастся никогда?! Потому что есть такие, как вы. Вы — наш соотечественник, вы — российский гражданин. Из-за вас и Донбасс воюет, потому что вам плевать на людей: на каком языке они говорят, с кем они хотят жить, что они хотят делать! Вы хотите пойти в АТО, все снести и будут новые порядки?! Не будет так, и вы никогда не победите!" — не сдерживая эмоций, кричал он.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Его поддержала и Скабеева, которая также, не выбирая выражений, набросилась с грубыми оскорблениями на гостя своего эфира.

"Сейчас все люди, которые смотрят телевизор, вас посчитали подонком и злодеем. Абсолютно справедливо, искренне и абсолютно заслужено. Вы что несете? Взрослый дядька, прости Господи! Вообще какой-то козел!" — обозвала она Сытина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жесткая перепалка в эфире российского телевидения произошла между пропагандистами и украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом. Поводом для конфликта стало яркое высказывание украинца о том, что в случае развертывания полномасштабной войны против Украины, миллионы россиян лягут в землю.

Рупоры Кремля впали в ярость из-за дерзкого высказывания украинца и пригрозили Украине полным разгромом "великой армией России".