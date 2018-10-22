''Уйдет в трубу'': РФ напророчили крах из-за ''ракетного'' удара США

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приведет к новой гонке вооружений, что потянет за собой развал российской экономики, а за ней и самой Федерации.

"Вспомним, что было с Советским Союзом - началась гонка вооружений, после этой гонки, вся экономика СССР "ушла в трубу". Все средства были брошены на производство вооружения. В результате государство обанкротилось, что привело к развалу Советского Союза", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Игорь Козий.

Не исключено, что с расторжением договора, Россия начнет обновлять технологию определенных видов военного вооружения. Однако специалисты не мотивированы работать на РФ, им выгоднее продать себя в другие страны, и этот вопрос Москва может решить только перекрыв границу, заставляя тех или иных экспертов работать на развитие военной отрасли.

"Параллельно с тем будет повышаться такое направление деятельности, как разведывательно-диверсионное. Сегодня РФ требует валютных вливаний. При этом уровне санкций и их увеличении, раздобыть валюту очень трудно. Соответственно, начнется включение механизма теневой экономики путем продажи вооружения. А для этого нужны конфликты" , - объясняет военный эксперт.

По его словам, следует ожидать очередное напряжение в тех странах, где есть соответствующий валютный ресурс.

"Но рано или поздно это все приведет к тому, что РФ предстанет перед очень простым вызовом - продолжаться так больше не может, надо либо полностью менять систему управления Россией, или в конце концов она начнет искать различные вещи, связанные с выходом той или иной республики из состава РФ, или сепаратистские движения", - считает Козий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США могут разорвать еще один с тратегичний договор о ядерном оружии с Россией. Речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года.