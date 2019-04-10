Похож на Ктулху: ученые нашли останки древнего "чудовища"

Совместная группа ученых из Великобритании и США обнаружила останки древнего животного, которое напоминает вымышленное чудовище Ктулху.

Этот предок современных морских огурцов назван Sollasina cthulhu, говорится в материале Phys.org. По предварительной оценке, животное жило около 430 миллионов лет назад.

По найденным окаменелостям исследователи создали виртуальную модель животного. Его тело достигало всего трех сантиметров, но за счет щупалец размер был намного крупнее.

Phys.org

Sollasina cthulhu отнесли к классу морских огурцов, хотя ранее ученые не находили подобных древних останков.

Как писал OBOZREVATEL, в США на пляже Лонг-Бич, штат Вашингтон обнаружили необычное существо, которое зарылось в песок.

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