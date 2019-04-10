|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Похож на Ктулху: ученые нашли останки древнего "чудовища"

770Читать материал на украинском

Совместная группа ученых из Великобритании и США обнаружила останки древнего животного, которое напоминает вымышленное чудовище Ктулху.

Этот предок современных морских огурцов назван Sollasina cthulhu, говорится в материале Phys.org. По предварительной оценке, животное жило около 430 миллионов лет назад.

По найденным окаменелостям исследователи создали виртуальную модель животного. Его тело достигало всего трех сантиметров, но за счет щупалец размер был намного крупнее.

Новости
Фантастические твари: топ-10 морских "чудовищ" Австралии
Похож на Ктулху: ученые нашли останки древнего "чудовища"

Phys.org

Sollasina cthulhu отнесли к классу морских огурцов, хотя ранее ученые не находили подобных древних останков.

Как писал OBOZREVATEL, в США на пляже Лонг-Бич, штат Вашингтон обнаружили необычное существо, которое зарылось в песок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
ктулх, нибиру и анализы... интересы рагулья ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения