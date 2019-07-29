"Похоронили президента": в Туркменистане разгорелся скандал из-за "смерти" Бердымухамедова

С четверга, 25 июля, в Туркменистане началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента Гурбангулы Бердымухамедова. Уже задержаны трое человек.

Как сообщила "Хроника Туркменистана", силовые структуры в Ашхабаде (столица страны) и в регионах были переведены на некий "усиленный вариант несения службы".

По данным журналистов, в Лебапском велаяте (область на востоке Туркменистана) задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране.

Силовые структуры Хроника Туркменистана

Задержанные – сотрудник лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ, добавило издание.

Журналисты отметили, что вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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