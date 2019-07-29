"Похоронили президента": в Туркменистане разгорелся скандал из-за "смерти" Бердымухамедова

С четверга, 25 июля, в Туркменистане началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента Гурбангулы Бердымухамедова. Уже задержаны трое человек.
Как сообщила "Хроника Туркменистана", силовые структуры в Ашхабаде (столица страны) и в регионах были переведены на некий "усиленный вариант несения службы".
По данным журналистов, в Лебапском велаяте (область на востоке Туркменистана) задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране.
Силовые структуры
Хроника Туркменистана
Задержанные – сотрудник лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ, добавило издание.
Журналисты отметили, что вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В воскресенье, 21 июля, СМИ заявили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Появилась версия, что президент Туркменистана не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать.
В четверг, 25 июля, Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике после информации о его вероятной смерти.
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