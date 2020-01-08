Катастрофы Boeing-737 можно было избежать: Иран уличили в подстрекательстве

Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что продолжение функционирования гражданского аэропорта в Тегеране в условиях, когда Иран ожидал военную "ответку" в ответ на удар по базам США, является подстрекательством.

По его мнению, если бы небо вовремя "закрыли", катастрофы украинского самолета Boeing-737 можно было бы избежать. Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL.

Он провел параллель между катастрофой 8 января 2020 года и катастрофой рейса МН17, произошедшей над Донбассом 17 июля 2014 года. "Украина тогда не закрыла небо, потому что не было такого требования закрывать, да и не было понятно, то ли собьют, то ли нет. Но здесь вообще все понятно. Ты стрельнул по Штатам, а теперь привел ПВО в повышенную готовность и ждешь, когда что прилетит", – заявил эксперт.

8 января самолет Boeing-737 МАУ потерпел крушение в Тегеране

"А ответка может быть только с воздуха – либо истребители, либо дроны, либо ракеты и так далее. То есть твоя ПВО ждет десятки воздушных целей, и в этой ситуации продолжать полеты гражданской авиации, не закрыть воздушное пространство – это как подстрекательство", – подчеркнул Лукашевич.

Он сравнил эту ситуацию с ситуацией на Донбассе, "когда в "ДНР" "Грады", которые обстреливали позиции ВСУ, размещались во дворах жилых домов, чтобы ответка прилетала прямо туда. Украина либо не станет стрелять по жилым домам, а если будет стрелять, то "вот, какие они фашисты и звери".

Эксперт также обратил внимание на то, что "ПВО гражданские самолеты видят как чужие. Если ты ждешь ответку, то ты должен очистить небо от каких-то посторонних летательных аппаратов".

Как писал OBOZREVATEL:

Утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа , разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Все подробности и обновления – в материале OBOZREVATEL.

Накануне Иран осуществил бомбардировку военных баз США, расположенных в Ираке. В результате погибло 26 американских военнослужащих.

Ранее Вадим Лукашевич озвучил приоритетную версию катастрофы Boeing-737 в Тегеране. По его мнению, необходимо учитывать тот факт, что она произошла в "самой горячей точке на планете".

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