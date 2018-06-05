"Подстрекатель": в США выдвинули новые обвинения экс-политтехнологу Януковича

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего главу штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в том, что тот якобы пытался повлиять на свидетелей по его делу.

В связи с этим спецпрокурор попросил федерального судью пересмотреть условия освобождения Манафорта или отменить это решение вообще, пишет The New York Times.

По данным Мюллера, подозреваемый пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника с помощью зашифрованной программы обмена сообщениями.

Один из свидетелей якобы рассказал, что Манафорт пытался "подстрекнуть к лжесвидетельству". Также двое свидетелей предоставили ФБР соответствующие тексты сообщений.

Напомним, в октябре 2017 года Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения Гейтсу и Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Они не признали своей вины.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля 2018 года суд приговорил первого подозреваемого по делу Манафорта адвоката Алекса ван дер Зваана.