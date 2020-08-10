Подсчитаны альтернативные результаты выборов в Беларуси: Тихановская втрое опережает Лукашенко

Реальное распределение голосов на выборов в Беларуси скорее всего выглядит так: 64% за Светлану Тихановскую и 23% – за Александра Лукашенко.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил эксперт по электоральной статистике Борис Овчинников. Его вывод базируется на данных, указанных в копиях протоколов на части избирательных участков.

"Те протоколы, которые я видел, говорят об уверенной победе Светланы Тихановской. В среднем у Александра Лукашенко там получается 30%, а у Светланы Тихановской – почти 60%. При этом видно, что вчера, в основном день, считали на этих участках честно. Что касается досрочных выборов – на некоторых участках явка стандартно около 10-11%. Это, видимо, настоящий уровень. На других участках уровень досрочного голосования 20, 30 и даже 40%. Это уже "нарисовал" республиканский избирком с учетом вбросов и приписок за Лукашенко", – считает специалист.

Копии протоколов с избирательных участков в Беларуси "Радио Свобода"

По словам Овчинникова, это говорит о том, что основной вариант фальсификации на участках – вброс голосов на досрочном голосовании.

"По моей оценке, по той очень небольшой выборке участков, по которым уже удалось собрать данные, за вычетом этих вбросов, расклад такой: у Лукашенко – 23%, у Тихановской – 64%. Разрыв почти в три раза. А главное, это говорит о том, что те цифры, которые объявляет республиканский избирком в целом по стране и по областям, и по досрочному голосованию, и, собственно, по результатам выборов, никак не связаны не только с реальными результатами голосования, но даже с теми результатами, которые вписаны в официальные протоколы участковых комиссий", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL: