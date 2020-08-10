Подсчитаны альтернативные результаты выборов в Беларуси: Тихановская втрое опережает Лукашенко

Альтернативный подсчет голосов говорит о победе Тихановской над Лукашенко.
Реальное распределение голосов на выборов в Беларуси скорее всего выглядит так: 64% за Светлану Тихановскую и 23% – за Александра Лукашенко.
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил эксперт по электоральной статистике Борис Овчинников. Его вывод базируется на данных, указанных в копиях протоколов на части избирательных участков.
"Те протоколы, которые я видел, говорят об уверенной победе Светланы Тихановской. В среднем у Александра Лукашенко там получается 30%, а у Светланы Тихановской – почти 60%. При этом видно, что вчера, в основном день, считали на этих участках честно. Что касается досрочных выборов – на некоторых участках явка стандартно около 10-11%. Это, видимо, настоящий уровень. На других участках уровень досрочного голосования 20, 30 и даже 40%. Это уже "нарисовал" республиканский избирком с учетом вбросов и приписок за Лукашенко", – считает специалист.
Копии протоколов с избирательных участков в Беларуси "Радио Свобода"
По словам Овчинникова, это говорит о том, что основной вариант фальсификации на участках – вброс голосов на досрочном голосовании.
"По моей оценке, по той очень небольшой выборке участков, по которым уже удалось собрать данные, за вычетом этих вбросов, расклад такой: у Лукашенко – 23%, у Тихановской – 64%. Разрыв почти в три раза. А главное, это говорит о том, что те цифры, которые объявляет республиканский избирком в целом по стране и по областям, и по досрочному голосованию, и, собственно, по результатам выборов, никак не связаны не только с реальными результатами голосования, но даже с теми результатами, которые вписаны в официальные протоколы участковых комиссий", – сказал эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская – всего 10,09%.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. А в ее штабе не признали официальных результатов.
Напомним, представитель общественной инициативы по наблюдению на выборах президента Беларуси "Честные люди" Владислав Станкевич сообщил, что на 85 из 126 наблюдаемых участков оппозиционная кандидат одержала победу над Лукашенко.