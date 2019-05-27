"Подождем следующего!" В поведении Путина усмотрели пугающий нюанс

Президент России Владимир Путин не скован сроком своей каденции, по-этому он может просто ждать следующего президента США, который заговорит о снятии санкций с РФ.

Такое мнение выссказал в интервью "Апострофу" Павел Казарин. К такому мнению он пришел, опираясь на последние решения Парламентской ассамблеи Совета Европы по дискуссии о возвращении России права голоса в ПАСЕ.

По его словам, вполне может быть, что вслед за этим шагом начнется другая дискуссия об отмене санкций против России.

"Мы видим, что США сегодня погружаются в предвыборный год, потому что в 2020 году у них - президентские выборы и, возможно, они сегодня не будут так пристально всматриваться в события в Украине. Владимир Путин, самое главное, не скован тем, чем скован любой другой политик в любой другой стране – не скован сроком своей каденции. Давайте посчитаем: Путин пришел в правительство при Клинтоне, потом было два срока Буша, потом было два срока Обамы, сейчас Трамп. Трамп для него - это четвертый или пятый американский президент, причем Путин рассуждает в такой матрице: окей, не договоримся с этим, подождем следующего", - считает Казарин.

Он также отверг возможность свержения власти Путина в России методом народного повстания.

Владимир Путин GoGetNews

"Во-первых, потому что там иной формат политической культуры, потому что российские граждане привыкли бояться российского государственного Левиафана, а самое главное, что нужно понимать, что никакой травоядной позиции у российских силовиков в отношении любого протеста не будет. То есть нельзя себе представить сценарий российского "майдана", например, на Красной площади - там просто все сразу зачистит ОМОН. Если нужно будет бросить БТР, то бросят БТР. Если нужно будет бросить гусеничную технику, бросят гусеничную технику, потому что российское руководство воспринимает любой компромисс как поражение", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается договорится с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в попытки Вашингтона преодолеть режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

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