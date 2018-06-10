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Подняли даже НАТО: Венгрию напугал украинский самолет

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В ночь на 10 июня украинский самолетнелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести воздушные силы этой страны в боевую готовность.

Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, передает Mukachevo.net.

Инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.

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Самолет покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров. Венгерские военные не исключают, что это были контрабандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, на аэродроме в польском городе Жешув разбился украинский легкомоторный самолет Cessna, в результате чего пострадал народный депутат (Радикальная партия) Юрий Чижмарь.

Место
Венгрия
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