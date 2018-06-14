Поддержать Путина: в Сербии сделали антиукраинское заявление

Оппозиционная Сербская радикальная партия призвала президента Александра Вучича признать аннексированный Крым "неотъемлемой частью России".

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на лидера партии Александра Шешеля. По его мнению, для того, чтобы Сербия не признавала вхождение полуострова в состав России в 2014 году, нет никаких оснований.

"Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее, Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России", — подчеркнул Шешель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму Россия проводит учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и общевойсковых соединений, на которые прибыло более 6 тыс. военнослужащих и около 100 самолетов и вертолетов.