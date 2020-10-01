Под обстрел в Нагорном Карабахе попало авто с журналистами, есть раненые. Фото

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, городе Мартуни, 1 октября под обстрел попала группа иностранных журналистов на автомобиле. Травмы в результате получили как минимум четверо.

Речь идет о корреспондентах французского издания Le Monde, армянского 24News и операторе телеканала "Армения". Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что один из пострадавших корреспондентов Le Monde находится в тяжелом состоянии – его прооперировали в Степанакерте. Второй – в больнице в Мартуни.

По данным информцентра, оба в момент обстрела находились в мэрии города. При этом подчеркивается, что житель непризнанного Карабаха, который был проводником французских журналистов, от ранений погиб.

Президент Франции Емманукль Макрон по прибытии в четверг на саммит ЕС в Брюсселе выразил соболезнования двум журналистам, получившим ранения в Карабахе. По его словам, в связи с этим случаем мобилизовано кризисный центр министерства иностранных дел Франции и делается все для скорейшей организации их вывоза на родину.

"Прежде всего я хотел бы высказаться в поддержку двух журналистов – корреспондента и фотографа газеты Le Monde, которые были ранены несколько часов назад в Нагорном Карабахе на фоне конфликта, разразившегося в воскресенье... Мы делаем все, чтобы обеспечить на месте стабильное состояние раненых для возможности их эвакуации", – заявил французский лидер, добавив, что выражает поддержку всем журналистам газеты и семьям раненых.

Также известно, что под обстрел попали журналисты Agence France-Presse и корреспондент российского "Дождя" Дмитрий Еловский, который не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Так, азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.