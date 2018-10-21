Под Москвой произошло масштабное смертельное ДТП с автобусом и маршруткой: множество пострадавших

В воскресенье, 21 октября, в Дмитровском районе Подмосковья (Россия) столкнулись автобус и маршрутка, в результате чего погибли 4 человека, еще 10 пострадали.
Лобовое столкновение произошло на 18-м километре трасы около 17:40, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
В результате аварии маршрутка "Газель" с людьми перевернулась на бок. Отмечается, что в автобусе "ПАЗ" на момент ДТП находился только водитель.
Согласно предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу движения, после чего произошла авария.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве, возле станции метро Левобережная, на пешеходном переходе произошла смертельная авария с участием внедорожника Range Rover.