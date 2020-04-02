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2 апреля • обновлено в 17:31
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Победил коронавирус: 93-летнего мужчину в Испании выписали из госпиталя. Трогательное видео

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В Испании из госпиталя выписали 93-летнего мужчину, которому удалось полностью выздороветь от коронавируса COVID-19.

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Трогательное видео с его выписки опубликовали на странице Daily Mail в Facebook. На кадрах видно, как медики сопровождают своего бывшего пациента аплодисментами по коридору, приветствуют его возгласами и по очереди жмут руку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Испании от коронавируса выздоровел 93-летний мужчина

В Испании от коронавируса выздоровел 93-летний мужчина

Скриншот видео

Стоит отметить, что этот 93-летний мужчина стал первым выписанным из больницы после коронавируса в своем городе – Сео-де-Уржель в Каталонии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Италии из больницы Римини в ночь на 26 марта выписали 101-летнего пациента, которому удалось побороть коронавирус и полностью выздороветь. Пациент 1919 года рождения провел в больнице неделю.

  • А 1 апреля в Нидерландах от коронавирусной инфекции вылечилась 101-летняя женщина. Ее также уже выписали из больницы. До этого пациентку лечили полторы недели.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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