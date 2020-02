По столице Сирии нанесли воздушный удар: видео и фото атаки

По столице Сирии Дамаску в четверг, 13 февраля, были нанесены воздушные удары якобы со стороны Голанских высот в Израиле.

Военные цели в регионе были атакованы вечером, сообщается на Twitter-странице Conflict News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Противовоздушные системы страны были активированы против так называемых "враждебных целей", передают местные СМИ.

Сирийский режим заявил, что некоторые из целей были перехвачены системой обороны.

Напомним, об атаках со стороны Израиля по Сирии сообщалось также 6 февраля.

#Damascus | Video showing one of the Israeli airstrikes on Damascus tonight. pic.twitter.com/ijL1jGD3Ld