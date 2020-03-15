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15 марта • обновлено в 19:00
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По решению Зеленского: самолет SkyUp срочно вылетел за украинцами, которые "застряли" в Италии

7.2т
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Украинцев, которые оказались заблокированными в Италии из-за суровых карантинных меры в связи с распространением пандемии коронавируса, эвакуирует специальный рейс SkyUp.

15 марта в 16:00 самолет отправился в Венецию, оттуда и заберут граждан Украины – предварительно, пассажиров будет 95. Об этом сообщила пресс служба компании на странице в Facebook.

В SkyUp Airlines добавили, что рейс выполняется по инициативе президента Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства.

Спецборт SkyUp срочно вылетел в Италию, чтобы забрать украинцев

Спецборт SkyUp срочно вылетел в Италию, чтобы забрать украинцев

Отмечается, что украинцы пытались приехать самостоятельно, однако застряли на итальянской границе из-за закрытия страной в частности границ со Словенией.

"Это первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. В 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса", – говорится в сообщении.

Что известно о спецборте для эвакуации граждан Украины:

  • Самолет: UR-SQD, Boeing 737-700, рассчитанный на 149 пассажиров;

  • Маршрут Киев (Борисполь) – Венеция (аэропорт Марко Поло) – Киев (Борисполь);

  • Команда: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф;

  • Количество лиц, которых эвакуируют: 95 (по состоянию на момент публикации).

В компании подчеркнули, что на борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

Что будет происходить с пассажирами, экипажем и самолетом:

  • Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.

  • По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

В то же время известно, что экипаж не будет выходить из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований осуществлять его самоизоляцию.

По инициативе авиакомпании, после выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После этого самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние два дня из Хорватии вернулись три группы граждан Украины, чьи обратные рейсы отменили в связи с карантинными мероприятиями через коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
эвакуация самолет SkyUp
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Скоро: Один украинец сказал в киевском ресторане «чао», и от него все разбежались. А ведь это было единственное итальянское слово, которое он знал... )
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Жопомойщики, сортиромойщики и проститутки самый опасный контингент
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Poroshenko Petro, да, самые переносчики...
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