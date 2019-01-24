По накатанной: Россия встала на сторону Мадуро наперекор США

Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает "РИА Новости". По его словам, позиция РФ останется неизменной.

"Россия уже признала законно избранным президентом Венесуэлы Мадуро, (вице-спикер Совфеда Ильяс) Умаханов был на инаугурации, передавал поздравления. Ничего меняться в ее позиции не будет", – сказал он.

Николас Мадуро

В то же время спикер МИД России Мария Захарова раскритиковала Запад за позицию по Венесуэле.

"Посмотрела новости. На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал