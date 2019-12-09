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9 декабря • обновлено в 22:22
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"По-деловому!" Путин поделился первым впечатлением от Зеленского: видеофакт

6.4т
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Президент России Владимир Путин заявил, что его первые переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита в "нормандском формате" прошли хорошо.

Своим впечалением после личного разговора он поделился с журналистами, направляясь на совместную пресс-конференцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос, как же прошел тет-а-тет, Путин коротко ответил: "Хорошо! По-деловому". При этом лидер России не скрывал улыбки.

"По-деловому!" Путин поделился первым впечатлением от Зеленского: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в начале саммита едва не сел на место, отведенное для Путина.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хороший мальчик, сказал Путин)
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Путин, вообще-то, на колени вставал перед идеями. Этого не показали RT, и прочие пропогандииские каналы.
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