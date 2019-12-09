"По-деловому!" Путин поделился первым впечатлением от Зеленского: видеофакт

Президент России Владимир Путин заявил, что его первые переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита в "нормандском формате" прошли хорошо.

Своим впечалением после личного разговора он поделился с журналистами, направляясь на совместную пресс-конференцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос, как же прошел тет-а-тет, Путин коротко ответил: "Хорошо! По-деловому". При этом лидер России не скрывал улыбки.

"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский в начале саммита едва не сел на место, отведенное для Путина.

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