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8 января • обновлено в 23:21
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По Багдаду выпустили ракеты: первые подробности и видео обстрела "зеленой зоны"

1.3т
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По столице Ирака Багдаду вечером в среду, 8 января, были выпущены ракеты.

Согласно сообщению телеканала "Аль-Маядин", это произошло в так называемой зеленой зоне, где расположены посольства и правительственные учреждения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Телеканал сообщил о двух ракетах, которые упали, при этом BNO News заявляет о трех. В сети также появились сообщения о том, что в городе было слышно сирены.

"Три ракеты "Катюша" упали в "зеленой зоне" и вызвали пожар. Посольство США, кажется, было целью, но оно не было поражено", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Напомним, обстрел "зеленой зоны" возле американского правительственного квартала в Багдаде был зафиксирован также 4 января. Сообщалось о пострадавших, однако точное их количество не называлось.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война в Ираке Конфликт США и Ирана
Место
Ирак Багдад
Тег
ракеты
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