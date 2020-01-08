По Багдаду выпустили ракеты: первые подробности и видео обстрела "зеленой зоны"

По столице Ирака Багдаду вечером в среду, 8 января, были выпущены ракеты.
Согласно сообщению телеканала "Аль-Маядин", это произошло в так называемой зеленой зоне, где расположены посольства и правительственные учреждения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Телеканал сообщил о двух ракетах, которые упали, при этом BNO News заявляет о трех. В сети также появились сообщения о том, что в городе было слышно сирены.
"Три ракеты "Катюша" упали в "зеленой зоне" и вызвали пожар. Посольство США, кажется, было целью, но оно не было поражено", – сказано в сообщении.
Иллюстрация
Напомним, обстрел "зеленой зоны" возле американского правительственного квартала в Багдаде был зафиксирован также 4 января. Сообщалось о пострадавших, однако точное их количество не называлось.
BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z— Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020
3 Katyusha rockets fell in Baghdad's Green Zone and caused a fire; the U.S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit - REU/BBC https://t.co/bLbJmitv5B— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
BREAKING NEWS: Sirens now going off in Baghdad, explosions heard. Sirens Reporting Incoming Incoming near the US Embassy.— Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) January 8, 2020
This is developing.
Как писал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война в Ираке" на OBOZREVATEL.