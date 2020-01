По Багдаду выпустили ракеты: первые подробности и видео обстрела "зеленой зоны"

По столице Ирака Багдаду вечером в среду, 8 января, были выпущены ракеты.

Согласно сообщению телеканала "Аль-Маядин", это произошло в так называемой зеленой зоне, где расположены посольства и правительственные учреждения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Телеканал сообщил о двух ракетах, которые упали, при этом BNO News заявляет о трех. В сети также появились сообщения о том, что в городе было слышно сирены.

"Три ракеты "Катюша" упали в "зеленой зоне" и вызвали пожар. Посольство США, кажется, было целью, но оно не было поражено", – сказано в сообщении.

Напомним, обстрел "зеленой зоны" возле американского правительственного квартала в Багдаде был зафиксирован также 4 января. Сообщалось о пострадавших, однако точное их количество не называлось.

3 Katyusha rockets fell in Baghdad's Green Zone and caused a fire; the U.S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit - REU/BBC https://t.co/bLbJmitv5B