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План НАТО по Черному морю: в России разразились угрозами

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Россия будет "соответственно реагировать" на усиление военного присутствия НАТО в Черном море. Кроме того, Кремль пообещал пристально следить за планами Альянса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает "Федеральное агентство новостей". По его мнению, рост сил Североатлантического альянса в Черном море "подрывает региональную стабильность".

Флот НАТО

Флот НАТО

"Активность НАТО в Черноморском регионе не добавляет безопасности", – пригрозил российский чиновник и добавил, что Россия будет предпринимать все меры для "нейтрализации угроз" в регионе.

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Также он заявил, что стабильность в черноморском регионе якобы может достигаться исключительно силами причерноморских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стало известно, что ударная группировка кораблей НАТО зашла в Черное море.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Александр Грушко
Место
Россия
Теги
Черное мореНАТОРоссияКонфликт
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист выплядок и окупант! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, там где НАТА, там тишина и спокойствие... И реально, убейте этого дэбила, который придумывает заголовки!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Значит подлодки Борей всплывут у берегов Сан Франциско и Нью Йорка.
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