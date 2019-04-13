План НАТО по Черному морю: в России разразились угрозами

Россия будет "соответственно реагировать" на усиление военного присутствия НАТО в Черном море. Кроме того, Кремль пообещал пристально следить за планами Альянса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает "Федеральное агентство новостей". По его мнению, рост сил Североатлантического альянса в Черном море "подрывает региональную стабильность".

Флот НАТО

"Активность НАТО в Черноморском регионе не добавляет безопасности", – пригрозил российский чиновник и добавил, что Россия будет предпринимать все меры для "нейтрализации угроз" в регионе.

Также он заявил, что стабильность в черноморском регионе якобы может достигаться исключительно силами причерноморских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта стало известно, что ударная группировка кораблей НАТО зашла в Черное море.

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