Первая применимая вакцина от COVID-19 может появится всего через несколько месяцев - ученые

В США медики провели испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на лабораторных мышах. Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.

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Вакцина заставила организм подопытных производить антитела к вирусу. Результаты опубликованы в научном журнале EBioMedicine, пишет Daily Mail.

По словам Андреа Гамботто, доцента Питтсбургского университета и одного из авторов исследования, у них уже был опыт работы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Она отметила, что оба патогена являются родственниками SARS-CoV-2.

"Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом", – сказала Гамботто.

Она подчеркивает, что ученые Питтсбургского университета решили применить более трудоемкую, но проверенную методику, чем ученые из других стран. Большая часть применяемых ими препаратов основана на фрагментах РНК вируса, которые заставляют клетки человека синтезировать большие количества белков SARS-CoV-2.

Однако ученые из США разрабатывали вакцину на основе уже готовых фрагментов S-белка вируса, который он использует для того, чтобы попасть в клетки легких человека. Чтобы воспроизвести ее, они вырастили специальную культуру клеток, которые вырабатывали огромные количества S-белка. Также создали специальную систему их ввода в организм – пластырь, покрытый множеством наноигл.

Эти структуры могут проникать в кожу на оптимальную глубину, растворяться и высвобождать вакцину, заставляя иммунитет взаимодействовать с ней.

Работу пластырей исследователи проверили на нескольких лабораторных мышах. Спустя две недели после того, как вакцину вводили в кожу, иммунитет мышей начал вырабатывать большое количество антител, которые сумели присоединяться к вирусным частицам и нейтрализовывать их.

Отмечается, что ученые еще не пробовали заразить грызунов настоящим коронавирусом, но прошлые опыты с такой же вакциной от MERS могут свидетельствовать о том, что такая процедура защитит животных от SARS-CoV-2 в течение года. Такие эксперименту они планируют начать в ближайшее время.

Также они планируют начать первую фазу уже кинических испытаний на добровольцах как только получат разрешения от правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против коронавируса COVID-19.

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