Моя основная надежда в торговой войне Китая и США в том, что она не начата ради какой-то минимальной отписки или мелочной уступки, которую Трамп раздует как огромное достижение. Наши противоречия с Китаем - это целый комплекс проблем, а не только экспорт-импорт. И потому нужны детальные, очень глубинные переговоры и уступки именно с китайской стороны на наши абсолютно законные требования.

Также в наших интересах должен быть составлен список компаний и индустрий с пометкой - "Too important to lose", как был составлен список банков "Too big to fail". Эти компании должны иметь преференции при любых государственных работах и предложениях, по отношению к компаниям 3го мира. Потому что в наших интересах, чтобы эти компании оставались на плаву в любой ситуации. Контроль за ценами и нормальную конкуренцию для этих компаний можно осуществлять в таком случае, если на государственный тендер допускать западные компании из Европы и других прозападных стран. Так как одно дело компания из Германии и другое дело компания из Китая.

Одновременно не надо преследовать Китай чисто из Ловушки Фукидида, в которую мы сами себя загоняем. Если даже Китай по GDP превысит США, то имея такое огромное население это закономерно, а не опасно. Китай до 1890 года так и так имел самый большой в мире GDP и только за счёт бешеного роста США 17-19%, Америка смогла обогнать его. Разделение мира на две зоны, добавит стабильности и снизит наши расходы, так как Китай прежде всего заинтересован в мире и торговле. И его споры на границах, при желании просто уладить. И наоборот столкновение с Китаем из нашей паранойи, что они обгонят нас, создаст ту же ситуацию, что была между Англией и Германией перед Первой Мировой Войной.

Новости Пентагон отправит военный корабль в Черное море

Наконец наше дистанцирование от Китая и тарифы, конечно, же будут болезненными и для нас самих. Это как оторвать наркомана от дешёвого наркотика. Болеть будет сильно, но лучше это сделать, а не ждать смерти. И также спросите себя - вы хотите дешёвые товары из Китая или безопасность собственной страны? Так как безопасность без работающей мощной промышленности невозможна, то нужно любой ценой остановить сползание в эту ловушку из дешёвых цен и индустриализации Китая, за счёт де-индустриализации США и желании сесть на два стула.

Также поймите, то наши налоги надо будет серьёзно повышать в будущем, если мы хотим компенсировать потерю налогов с населения, работавшего на качественной работе и потерявшего её в пользу Китая и теперь работающего на сервисную индустрию, где зарплата 3 раза меньше. Это означает, что и налогов станет ~3 раза меньше. Значит остальные работающие должны компенсировать недостаточность средств за счёт повышения своих налогов. В любом случае давайте не падать в ту же идиотскую ситуацию, где с одной стороны правые кричат, что не хотят никаких нелегалов в стране, но при этом потом ноют, что некому за дармовую зарплату убирать урожай. Либо будут сезонные рабочие и клубника по 2$, либо будут работать американцы и цены повысятся в 5 раз. И то и то, одновременно быть не может. Ни в деле с иммиграцией и в деле с тарифами.

Потому зная всё это нужна продуманная торговая война, а не популистские наскоки ради галочки самому себе. Надо перестать пытаться сдерживать Китай самим - лучшее сдерживание, это организация торгово-политических союзов, которые создадут противовес Китайскому бегемоту. Лучшая стратегия с Китаем может быть выработана, если подключить экспертов из обеих партий, а не пытаться самому протолкнуть то, что просто не нужно и даст лишь щелчок в воздухе, а не серьёзных эффект.