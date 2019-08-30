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Переговорил с Путиным: Макрон ночью позвонил Зеленскому

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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому в ночь на 30 августа.

О телефонном разговоре сообщили в Елисейском дворце, передает "Интерфакс-Украина". В частности, французский лидер рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о последствиях переговоров на саммите стран "Большой семерки".

"С прицелом на саммит глав государств и правительств "нормандского формата" в сентябре, он [Макрон] напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины", – говорится в сообщении.

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Также Макрон поздравил своего украинского коллегу с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьера Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ожидают прилета украинских политзаключенных, которых обменяли в Москве. Российские журналисты утверждают, что обменный процесс активизировался, благодаря тому, что Макрон якобы поставил Путину условия.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция
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