Передается при беременности? В Китае коронавирусом заразились двое младенцев

В китайской провинции Хубэй города Ухань новым типом смертельного коронавируса заразились двое младенцев.

В связи с этим медики предполагают, что заболевание может передаваться от инфицированной матери к ребенку еще во время беременности. Об этом говорится в заявлении местной детской больницы, сообщает South China Morning Post.

"Подтверждено два случая заражения коронавирусом новорожденных, самому младшему из которых 30 часов. Врачи рассматривают вероятность вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку (во время которой формируются врожденные заболевания)", – отмечается в сообщении.

В городе Ухань коронавирусом заразились двое младенцев

Как рассказали в больнице, один из больных младенцев родился 2 февраля 2020 от зараженной матери. Уже через 30 часов у него взяли анализ на наличие в крови нуклеиновой кислоты коронавируса, который оказался положительным.

Новорожденного ребенка немедленно госпитализировали, его состояние стабильное: температура нормальная, но одновременно наблюдаются одышка и незначительные нарушения функции печени.

Второй ребенок, по словам медиков, родился еще 13 января и сначала был здоровым. Однако 26 января диагноз пневмонии нового типа подтвердился у его матери, а уже 29 января и у малыша появились кашель, рвота и повышенная температура. 31 января ребенка госпитализировали в детскую больницу Уханя, где у него подтвердилось заражение коронавирусом. Отмечается, что его состояние стабильное.

"Это сигнал о том, что мы должны быть обеспокоены возможным новым путем передачи коронавируса. Беременные женщины должны держаться подальше от зараженных пациентов", – подчеркнул старший врач неонатального отделения медучреждения Зенг Лингконг.

Он добавил, что в детской больнице Уханя было выделено зону для лечения беременных с подозрением на симптомы нового типа коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайванем) количество тех, кто заразились коронавирусом нового типа, выросло до 24 363 (за сутки добавились 3892 больные). Умерли уже 490 человек (+65 за день).

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