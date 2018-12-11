Итоги пары недель

1. Американские военные корабли проплыли мимо русской базы во Владивостоке, наплевав на заявления русских, что им принадлежит больше, чем 12 миль от берега. Поддерживаю. Но это не даст ничего.

2. В Чёрное море вроде Пентагон отправит военный корабль. Явно решение принимается без поддержки Трампа. Иначе он бы трубил об этом своём силовом ответе, на всех каналах. Опять таки, само это действие, это как пускать воздух в воду - смысла ноль.

3. Мюллер собирается выдать какую то очередную дозу про расследование Трампа и русского скандала, что уже вызвало истерику Трампа.

4. Келли уходит из администрации. На место посла в ООН, ставят не опытного дипломата, а какую то 3е сортную дикторшу из Фокса. Трамп, вначале восхищался Тиллерстоном, а сейчас смешал его с дерьмом. Интересно, когда кто то из бывших министров по тв покажет ему средний палец и скажет "Fuck you Mr. President" - Трамп явно заслужил. Количество меняемых людей в администрации беспрецедентно.

5. Никаких других действий против России не планируется, так заявил сотрудник администрации президента. То есть мы официально плюнули на Азовское море и тамошние дела.

6. Нефть опять подорожает. У нас её полно, но сбить цены никто не хочет.

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7. Экономика мира на этой ноте явно начинает буксовать. Конец экономического чуда 2009 года, по моему уже заложен в план на конец 2019 года. У нас сейчас пик активности, но рынок явно переполнен и скорректировать его без кризиса невозможно.

8. Новый кризис прежде всего ударит по ЕС, так как там даже близко не закончены реформы еврозоны. Англичане, уверен, ускорят Брекзит - выгоднее быть без завязки с Брюсселем.

9. Цифры найма на работу показали плохие результаты - половину от ожидаемого. Это ещё один звонок - расти некуда.

10. Доллар очень силён, потому экспорт от нас к кому то страдает. Но внутри потребление летит просто. Это также не помогает сбить дефицит и внешний долг. Дефицит уже достиг рекордной суммы в 1 триллион $ или 25% от годового бюджета. Жду предложений, как исправить положение без поднятия налогов?

11. Феминистки Ме очередной раз порадовали идиотизмом - Рождественскую песню 1944 года "Baby it's cold outside" объявили сексистской. Знаю теперь, что надо слушать на Новый год. И пошли они на 3 буквы со своим таким феминизмом вместе.

12. Разработка нового оружия идёт очень даже по плану. Потому выход из договора 1987 года - дело правильное. Трамп, конечно хотел бы больше ударить этим решением по Китаю, но Россию это тоже заденет. Аминь!

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13. Меркель ушла с поста. Её добил этот полный идиотизм, что она устроила с иммигрантами. А ведь шло всё так хорошо.

14. Орбан закрыл американский университет, который основал Сорос. Война с Соросом, это какой то новый вид антисемитизма со стороны правых и левых.

15. Канада выдаёт главу компании Хуавей американцам. Ей предъявят много обвинений. Хотя бы это делается правильно - Китай надо давить и требовать по полной. Только на их мухлеже с патентами мы теряем 400 миллиардов в год. Единственное действие Трампа, которое я очень поддерживаю, хотя не вижу у него чёткого и продуманного плана действий.