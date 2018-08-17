15 серпня відоме американське видання The Hill, що спеціалізується на політичних новинах з Вашингтона та міжнародних відносинах, повідомило, що нові санкції щодо Росії, запропоновані в американському Сенаті, можуть створити серйозні проблеми для багатьох фінансових та енергетичних компаній у США та Європі. Барбара Лінні, адвокат фірми Miller & Chevalier, яку цитує The Hill, вважає, що "ці санкції можуть мати дуже значний вплив не лише на російські енергетичні компанії, а й на їхніх партнерів з країн, які є ключовими союзниками Сполучених Штатів".

Що ж, у сьогоднішньому взаємопов’язаному та глобалізованому світі навряд чи може бути по-іншому. Однак і завдати серйозних втрат агресивній Росії також навряд чи можна інакше, пише Олег Белоколос для УКРОПу.

Як відомо, Державний департамент США анонсував нові санкції проти РФ ще 9 серпня. У відповідній заяві відомства було сказано, що причина такого кроку – отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері. Речник Держдепу Хізер Науерт також зазначила, що перша хвиля санкцій має почати діяти 22 серпня.

За повідомленнями ЗМІ, Сполучені Штати серед іншого припинять видавати ліцензії на експорт до Росії товарів, що стосуються національної безпеки. Ці санкції частково перетинаються з тими, що вже діють, – наприклад, із пов'язаними з експортом зброї.

У вказану категорію товарів входить, зокрема, різноманітне технологічне обладнання та його компоненти, а також устаткування для тестування та калібрування бортових систем деяких літаків.

Крім того, в медіа-просторі з’явилася інформація про те, що група американських сенаторів також запропонувала ухвалити додатковий перелік санкційних заходів проти Росії. А один з авторів законопроекту назвав їх "санкціями з пекла".

Очікується, що цей пакет може бути прийнятий уже на початку вересня, коли Конгрес США повернеться з канікул. Санкції, про які йдеться, начебто передбачають заборону на операції та заморожування американських активів семи російських банківських структур, що вже перебувають під санкціями. Серед них – відомі "Сбербанк", ВТБ, ВЕБ і "Промсвязьбанк". На практиці це означатиме, що вказані банки не зможуть проводити доларові розрахунки через кореспондентські рахунки у банках США.

І поки керівництво Росії намагається з притаманною йому бравадою й апломбом говорити про якусь "асиметричну реакцію Москви", експерти, насамперед російські, вже починають бити на сполох. Зокрема, невтішні перспективи для космічної галузі РФ змальовує член-кореспондент Російської академії космонавтики Андрій Іонін. За його словами, у 2014 році 80% космічної електроніки на території Росії мало американське походження, враховуючи комплектуючі, патенти, ліцензії, програми тощо, що може зробити згадані обмеження доволі жорсткими. "…за чотири роки нічого суттєвого в Росії для подолання ситуації не було зроблено", – наголошує в "Новій газеті" російський науковець. Отже, космічна промисловість РФ явно втрачатиме і прибутковість, і інвестиційну привабливість, і будь-які перспективи розвитку.

Вихід для Росії Андрій Іонін бачить у створенні технологічних альянсів, зокрема з Китаєм, адже "країні, яка має два відсотки світового населення і два відсотки світової економіки, не вистачить мізків, розмірів внутрішнього ринку й фінансових можливостей для забезпечення технологічного суверенітету".

Наразі російські експерти продовжують сперечатися стосовно впливу нових санкцій на фінансовий сектор РФ, однак уже сьогодні зрозуміло, що вони не означатимуть нічого доброго як для курсу рубля, так і для вартості акцій провідних російських компаній, інших рубльових активів та об’єктів комерційної нерухомості преміум-сегмента. Конкретний приклад щодо останнього та показове нагадування міжнародним інвесторам – нещодавня відмова американського інвестбанку Morgan Stanley від придбання великого торговельного комплексу "Невський центр" у Санкт-Петербурзі.

Отже, сьогодні, після оголошення 9 серпня нових американських санкцій, уже можна впевнено говорити про те, що нервово-паралітичний "дух "Новачка" надовго визначатиме характер і зміст відносин між США, Заходом і путінською Росією. А самі американські санкції нової хвилі безперечно справлятимуть більш ніж суттєвий негативний ефект на реалізацію кремлівських амбіцій.