Пассажирский Boeing разбился в Иране: первые фото катастрофы

В Иране утром 14 января разбился самолет Boeing 707. Катастрофа произошла в аэропорту Карадж возле столицы Тегерана

По утверждениям местных СМИ, на его борту находилось 10 пассажиров (по некоторым данным, самолет все же был грузовым). Их судьба пока неизвестна.

Причиной крушения указываются сложные погодные условия.

В сети появились первые фото и видео с места крушения.

Plane crash in west of Tehran #Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq